Covid-19: É preciso garantir substituição dos profissionais da linha da frente

É necessário substituir os profissionais que estão na primeira linha de combate à covid-19, que têm um "desgaste físico e emocional muito elevado", defendeu o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), Alexandre Lourenço, à agência Lusa.

"Não me parece viável e no cenário mais provável em que teremos de lidar com esta epidemia durante 12 ou 18 meses, até termos algum tipo de emancipação, que estas pessoas possam continuar a trabalhar nestas condições", disse Alexandre Lourenço.

O presidente da APAH alertou para a necessidade de existir um plano de formação para treinar profissionais e "fazer rotações" de atividade nos cuidados intensivos e nas enfermarias gerais, bem como "encontrar novos modelos de organização de trabalho nestas áreas".

"Particularmente, temos e vamos ter uma grande dificuldade na área dos cuidados intensivos de médicos, enfermeiros e assistentes", notou, advertindo que é preciso manter "recursos suficientes" para responder a "aumentos de pico" de procura.

Por outro lado, estas novas equipas "vão fazer falta à prestação de cuidados gerais", um modelo de resposta que também é preciso garantir.

Há hospitais que vão ter "uma resposta dual" em internamento para doentes com e sem covid-19 e hospitais destinados apenas a pacientes com outras patologias, que terão de manter a capacidade de triagem do serviço de urgência, para identificar suspeitos de infeção pelo novo coronavírus e encaminhá-los para hospitais preparados.





Os hospitais "não covid" precisam de ter equipamentos de proteção individual para doentes, profissionais e para "potenciais visitas" e um novo modelo de organização que passa por consultas com hora marcada para evitar salas de espera cheias, pelo desenvolvimento da telemedicina e dos centros de responsabilidade integrada e a integração dos cuidados de saúde primários com a área social.