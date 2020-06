Covid-19 elevou em 140 mil a média de mortes na UE

Os países da União Europeia registaram, em média, 140 mil mortes a mais entre março e abril do que nos quatro anos anteriores a 2020, uma estatística que chega de mãos dadas com a pandemia de covid-19.





O número de mortes distingue-se do registado, anualmente, desde 2016 até 2019, olhando ao período entre o início de março e a semana que terminou a 26 de abril, observa o Eurostat.





No caso de Portugal, o pico de mortes foi registado na primeira quinzena de abril. Por cá, "o aumento e quebra na mortalidade podem ser observados na forma de uma campainha", à semelhança do que se nota na Suécia e na Suíça.





Na 14.ª semana registam-se 2.650 óbitos em Portugal, um número que só foi superado, por pouco, na primeira semana de fevereiro e por cerca de uma centena em janeiro. As fatalidades voltam a ter um aumento significativo no final de maio, na semana que iniciou no dia 25 desse mês, mas ficaram pelas 2.284.





"Os países e regiões foram afetados de formas distintas, tal como os grupos etários, com aqueles que possuem mais de 70 anos a serem particularmente afetados pela covid-19", nota ainda o Eurostat.





As mortes adicionais de março a abril foram mais substanciais no caso do sexo masculino, género para o qual os falecimentos dispararam 40%, enquanto o aumento do lado do sexo feminino foi de 30%.