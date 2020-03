O plano, agora aprovado, visa melhorar a ação do Governo em "prevenção, preparação e resposta" à epidemia, disse o senador democrata Patrick Leahy.



Em particular, pretende-se financiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas, tratamentos médicos e de diagnóstico, bem como serviços médicos remotos ou empréstimos a taxas reduzidas para pequenas empresas.



A votação ocorreu poucos dias depois de o principal sindicato de enfermagem do país, NNU, ter denunciado a falta de equipamentos de proteção e treino de profissionais de saúde em muitos hospitais e clínicas para combater a epidemia.



Mais de 180 pessoas estão infetadas pelo Covid-19 no país, que já provocou a morte a pelo menos 12 pessoas.



No estado de Washington, o mais afetado, com mais de 70 casos e 11 mortes, algumas escolas decidiram encerrar e as aulas agora são feitas à distância.



Na área de Seattle, os gigantes da tecnologia Amazon, Microsoft, Google e Facebook estão a recomendar que os seus funcionários trabalhem em casa, se possível, nas próximas semanas. Alguns grandes grupos também restringiram as viagens ao estado de Washington ou à Califórnia, onde uma pessoa morreu.

O plano passou para o Senado que votou quase por unanimidade (um voto contra) a favor deste texto, preparado em nove dias, fruto de um acordo entre republicanos e democratas.O Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha proposto um primeiro orçamento de 2,5 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros), considerado insuficiente pela oposição democrata para lidar com o contágio do Covid-19.