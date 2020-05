"O preço dos ativos permanece vulnerável a quedas significativas se a pandemia seguir um curso inesperado, as consequências económicas se mostrarem mais adversas ou se surgirem tensões no sistema financeiro", refere o relatório.



Na quarta-feira o presidente da Fed, Jerome Powell, avisou que os estragos causados pela pandemia de covid-19 na economia podem durar algum tempo, referindo que são necessários programas de ajuda para evitar uma recessão profunda.



Para atenuar o impacto da pandemia, a Fed já adotou várias medidas de estímulo, mas Powell afastou a possibilidade de taxas de juro negativas.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 304 mil mortos e infetou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (86.744) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,4 milhões).



Seguem-se o Reino Unido (33.998 mortos, mais de 236 mil casos), Itália (31.610 mortos, perto de 224 mil casos), França (27.529 mortos, mais de 179 mil casos) e Espanha (27.459 mortos, mais de 230 mil casos).



A Rússia, com menos mortos do que todos estes países (2.418), é, no entanto, o segundo país do mundo com mais infeções (mais de 262 mil).



O "Grande Confinamento" levou o Fundo Monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 3% em 2020, arrastada por uma contração de 5,9% nos Estados Unidos, de 7,5% na zona euro e de 5,2% no Japão.







