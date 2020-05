Esta verba soma-se aos 25 mil milhões anunciados em março.



O Governo prevê que o défice orçamental atinja os 10,4% este ano.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 294 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (83.249) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,3 milhões). Seguem-se o Reino Unido (33.186 mortos, cerca de 230 mil casos), Itália (31.106 mortos, mais de 222 mil casos), Espanha (27.104 mortos, mais de 228 mil casos) e França (27.074 mortos, mais de 178 mil casos).



A Rússia, com menos mortos do que todos estes países (2.212), é, no entanto, o segundo país do mundo com mais infeções (mais de 232 mil).





O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, explicou em conferência de imprensa telemática que se trata de um pacote ambicioso e dirigido a "relançar e apoiar a recuperação económica e social do país", em situação de extrema dificuldade derivada da crise da pandemia de covid-19.A Itália, que tem a terceira economia da zona euro, vai sofrer este ano uma contração económica de 8%, segundo os cálculos do Governo, devido às medidas de confinamento postas em prática.