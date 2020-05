Os viajantes poderão regressar às suas residências no país ou, no caso de turistas, ao hotel, mesmo que o resultado, conhecido no mesmo dia, seja positivo, mas terão de cumprir uma quarentena de 14 dias.



Terão também de instalar uma aplicação móvel no telemóvel de modo a que possa ser conhecida a sua localização, instrumento já utilizado por cerca de 40% dos islandeses, segundo o Governo.



Os viajantes poderão não efetuar o teste caso tenham um certificado médico a atestar que o resultado de anteriores testes foi negativo.



Até hoje, a Islândia testou 54.791 dos seus cerca de 364.000 habitantes.



Desde 24 de abril passado que quem chega à Islândia é colocado em quarentena, tal como acontece desde fevereiro com os próprios islandeses e os residentes em zonas de alto risco.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

