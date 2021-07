Covid-19: Mais 8 mortes e 2.323 novas infeções

Leia Também Graça Freitas admite alívio de medidas em setembro

Leia Também Saiba com quantos casos o seu concelho passa para risco elevado e para muito elevado

Os números mais recentes da Direção-geral da Saúde mostram que existem no país mais 2.323 infeções por covid-19, a maioria das quais na região da Grande Lisboa. O boletim diário revela também que seis das oito mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo.Os internamentos também registam um acréscimo significativo com um total de 672 pacientes em enfermaria, mais 40 do que no dia anterior. Já nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão atualmente internados 153 doentes, mais 9 do que nas 24 horas anteriores. Desde finais de março que não havia tantos pacientes hospitalizados nem doentes em UCI.Por regiões, depois de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.058, o Norte é a região do país com mais infeções: 693. Contudo, não foram registadas vítimas mortais. O Algarve, com mais 242 infeções diárias, registou um óbito e o Alentejo, com 64 casos, também tem a lamentar uma morte.Esta é também a semana com mais óbitos desde a semana de 3 de abril. Nos últimos sete dias a doença provocou 44 vítimas mortais, apenas menos cinco do que em todo o mês de maio.Destas 44 mortes, 30 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, quatro no Algarve, três no Centro e uma no Alentejo. Nas regiões autónomas não foram reportadas vítimas mortais.Já em número de novas infeções, a média diária a sete dias atingiu os 2.698 casos, máximo desde 15 de fevereiro, ainda em pleno confinamento.