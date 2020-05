Covid-19: Mortes diárias em Espanha baixam para 179

Espanha registou 179 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma redução assinalável depois dos 229 de sexta-feira, havendo até agora um total de 26.478 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.





De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 604 novos casos positivos com a doença, um número também significativamente inferior aos 1.095 do dia anterior, mantendo a tendência de redução dos últimos dias e elevando para 223.578 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.