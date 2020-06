Covid-19 na Grande Lisboa: ACT fiscaliza viaturas e empresas fazem testes

O despacho agora publicado com efeitos retroativos ao início do mês atribui competências à ACT e também determina que compete aos empregadores de alguns setores dos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra “promover a realização de testes de diagnóstico”.

Cabe à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fiscalizar o cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde para a prevenção da transmissão do novo coronavírus "nos locais de trabalho, incluindo áreas comuns e instalações de apoio, bem como nas deslocações em viaturas de serviço, em particular nas áreas da construção civil e cadeias de abastecimento, transporte e distribuição" e "especialmente" nos concelhos de Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.





A competência está definida num despacho publicado esta terça-feira que tem efeitos retroativos à data da sua assinatura – 3 de junho – e que também estabelece que compete aos empregadores destas atividades "promover a realização de testes de diagnóstico, nos termos da lei, através dos serviços de saúde ocupacional ou de segurança e saúde no trabalho", de forma integrada no plano de contingência da empresas e em cumprimento das orientações da DGS e ACT.