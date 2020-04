Covid-19: número de infetados ultrapassa os 10.500 mas crescimento abranda

O balanço diário realizado pela Direção-geral de Saúde revela que no dia de ontem morreram mais 20 pessoas por covid-19. Há agora 10.524 novos casos, mas a taxa de crescimento, que já chegou a estar quase nos 30%, continua a abrandar, situando-se agora nos 6,45%.

Contam-se agora 260 óbitos, um número que cresceu 8% face ao dia anterior e que registou igualmente um abrandamento. A taxa de mortalidade é de 2,5% no geral e de 10,3% nos doentes acima dos 60anos.

Há, por outro lado, 17 novos casos de doentes internados, para um total de 1075 - mais 17 do que no dia anterior -, dos quais 245 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 6 do que na quinta-feira.





Na conferência de imprensa que acompanhou a divulgação do balanço diário, a ministra da Saúde explicou ainda que quase 87% dos confirmados estão a ser acompanhados no seu domicílio, estando apenas 10,2% dos doentes internados.

O número de casos suspeitos atinge os 81.087, contabilizados desde 1 de janeiro. E entretanto os testes realizados permitiram concluir que 65.045 casos suspeitos não se confirmaram. Um conjunto de 5.518 aguardam agora resultados laboratoriais e 75 pessoas estão já recuperadas.



O relatório da situação epidemiológica indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (141), seguida da região Centro (66), da região de Lisboa e Vale do Tejo (54) e do Algarve (5). Quanto à região do Alentejo, o relatório da DGS de sexta-feira apresentava um óbito, mas o de hoje tem zero registos.