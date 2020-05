O ministro do Ambiente, George Eustice, revelou hoje que até agora só chegou um terço dos trabalhadores que normalmente vêm da Roménia e Bulgária para a época das colheitas, que se prolonga até ao outono.



Uma página eletrónica da campanha "Pick for Britain' [Colher pelo Reino Unido] foi criada com vagas para desempregados, estudantes ou trabalhadores em 'lay-off'.



"É claro que este ano vamos ter de depender de trabalhadores britânicos para ajudar nas colheitas", disse o ministro, que sugeriu aos trabalhadores com contratos suspenso que esta pode ser uma forma de ganhar um rendimento suplementar.





"Nos próximos meses, muitos milhares de pessoas vão ser necessárias para fazerem as colheitas. Vai ser um trabalho duro, mas é muito importante para evitar que sejam desperdiçadas", urgiu, num vídeo divulgado hoje.As restrições de viagem impostas devido à pandemia de covid-19 resultou numa falta de mão-de-obra no setor da agricultura britânico, que depende de imigrantes para apanhar morangos, alfaces e outros frutos e vegetais.