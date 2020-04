Em causa estão, enumerou António Lacerda Sales, materiais como máscaras cirúrgicas, máscaras sociais, batas, cobre botas, fatos, em produtos de uso único ou reutilizável.



"Esperamos ter ainda mais empresas e que a resposta no mercado interno às necessidades seja cada vez maior", apelou o secretário de Estado da Saúde.



Portugal regista hoje 948 mortos associados à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 24.322 infetados (mais 295), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Comparando com os dados de segunda-feira, em que se registavam 928 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 2,2%.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (24.322), os dados da DGS revelam que há mais 295 casos do que na segunda-feira, representando uma subida de 1,2%.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



"Já temos quase 50 empresas nacionais que adaptaram a sua produção e já com validação do Infarmed estão a produzir equipamentos de proteção individual que já estão a chegar aos nossos profissionais de saúde", disse António Lacerda Sales na habitual conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia covid-19 em Portugal.De acordo com o governante, estas empresas "estão em fases diferentes de produção", estando "muitas das quais a fornecer serviços partilhados do Ministério da Saúde".