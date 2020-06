Bares, restaurantes e cabeleireiros vão poder abrir a partir de 4 de julho no Reino Unido, com a redução da regra de distanciamento social de dois metros devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.





"Esta alteração crítica possibilita a próxima fase do nosso plano para aliviar o confinamento", vincou.



Além de bares, restaurantes e cabeleireiros, a partir de 04 de julho, também vai ser permitida a reabertura de hotéis e outro tipo de alojamento turístico, ginásios e parques infantis ao ar livre, cinemas, museus, galerias, parques temáticos, bibliotecas e locais de culto.



Também vai ser permitido que duas famílias possam encontrar-se dentro ou fora de casa, desde que respeitado o distanciamento social.



"Como já vimos em outros países, vão existir surtos para os quais serão necessárias medidas locais e não hesitaremos em aplicar os travões e reintroduzir restrições mesmo em nível nacional se for necessário", alertou.



O líder do principal partido da oposição, o trabalhista Keir Starmer, manifestou o apoio em princípio ao governo, o qual acredita "estar a fazer o que é certo".



"Hoje damos um passo importante na luta contra este vírus. Vamos escrutinar o detalhe e queremos mais clareza, mas apoiamos a essência desta declaração", afirmou.



"Tendo em conta a queda significativa na prevalência do vírus, vamos poder mudar a regra de distanciamento social de dois metros a partir de 04 de julho. Eu sei que esta regra torna a vida impossível para grande parte da nossa economia", admitiu.Após um estudo aos efeitos da medida, o governo decidiu que, nos locais onde não seja possível manter uma distância social de dois metros, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos um metro e tomar outras medidas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus.