Covid-19: Rui Rio "muito preocupado" com os ajustes diretos do Ministério da Saúde

O presidente do PSD, Rui Rio, garante que "não suspendeu" a oposição quando defendeu que queria êxito do Governo na luta contra a pandemia de covid-19 e que "não está nada arrependido" de ter tomado essa posição. "Estamos na vida pública para ajudar as pessoas", disse, em entrevista à CMTV, recordando que tal não inibiu críticas ao Executivo de António Costa, principalmente na questão da libertação de presos como maneira de combater a propagação do novo coronavírus. "Espero que não venhamos a ter problemas de criminalidade por causa do que o governo fez", sublinhou.





Questionado sobre a questão dos ajustes diretos para compra de equipamentos de proteção individual e sobre as suspeitas de alguns negócios do Ministério da Saúde no valor de 79,8 milhões de euros, Rui Rio assumiu estar "muito preocupado". "Neste quadro, em que Portugal está como está, alguém começa a privilegiar uns amigos ou a tentar ganhar algum dinheiro é inadmissível. Se isso aconteceu ou acontecer, acho altamente reprovável. Seja dentro do meu partido ou fora", disse, acrescentando: "Espero que o Ministério Público esteja atento".Questionado sobre a situação do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que confirmou ter sugerido a empresa de ex-sócio para testes à covid-19 mas negando o favorecimento, Rui Rio disse não querer pronunciar-se sobre casos concretos. "Não vou fazer de juiz, pode ter sido feito com má intenção ou por ser um dos poucos fornecedores que existia, não quero falar sobre nenhum caso em concreto", afirmou.O líder do PSD defendeu, por outro lado, que o Governo fazer um empréstimo à TAP - praticamente parada desde que a pandemia atingiu em força Portugal - "não é capitalizar" a transportadora aérea. A questão económica é uma das maiores preocupações de Rio, que defende que seria "dramático" se o País tivesse que fechar novamente por causa de possíveis passos atrás no processo de desconfinamento. As consequências, acredita, são já visíveis e Rui Rio considera que usar a palavra austeridade é "meramente uma questão de português", que o PS quer evitar. "Neste momento não estamos em austeridade? Há pessoas com cortes de salário de um terço, já há pessoas no desemprego..", reforçou.Perante as dificuldades económicas e sociais que o País atravessa, o líder social-democrata assume que só "numa situação limite" o PSD chumbaria o Orçamento do Estado suplementar que o Governo irá apresentar com "mais despesa, menos receita". "A latitude do PSD para aprovar o orçamento suplementar é muito grande", confidenciou, não sem deixar um alerta: não pensa passar "um cheque em branco" a António Costa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados. Portugal tem 1.089 mortes registadas e 26.182 casos confirmados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.