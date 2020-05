Covid-19: Rússia anuncia recorde de 11.231 contágios num só dia

A Rússia anunciou hoje o maior número de infeções num só dia, registando 11.231 contágios nas últimas 24 horas e 88 mortos, elevando para 1.625 o número total de vítimas mortais pela doença no país.

A Rússia regista um total de 177.160 infetados, ultrapassando o número de contágios recenseados em França e tornando-se o quarto país europeu com mais contaminações pela covid-19 e o quinto a nível mundial, de acordo com a última contagem efetuada pela agência France-Presse.





O aumento do número de infetados desde a semana passada pode ser explicado, segundo as autoridades russas, pela multiplicação de testes de triagem - 4,8 milhões de acordo com a contagem -, o que possibilita detetar também casos assintomáticos.