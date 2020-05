A reabertura da economia deve, no entanto, ser feita de "uma forma equilibrada e sem perigo" face à covid-19, acrescentou, quando o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona as empresas para relançar a máquina económica e os peritos advertem para o risco de uma reabertura prematura, que pode levar a uma segunda vaga de propagação da pandemia.



Os Estados Unidos são o país com mais casos de covid-19 (mais de 1,5 milhões) e com mais mortes associadas à doença (93.439).

"Há uma forte probabilidade de que seja necessário um novo projeto de lei", afirmou Mnuchin, em declarações numa videoconferência, depois de já ter sido aprovado um pacote de perto de 3 biliões de dólares para apoiar a economia, um montante desbloqueado há algumas semanas pela administração norte-americana e pelo Congresso.Na terça-feira, Mnuchin tinha afirmado numa audição no Senado que a paragem da economia norte-americana devido à pandemia de covid-19 apresenta um "risco de danos duradouros".