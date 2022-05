Covid agravou mais prejuízos dos transportes públicos do que do SNS

Com a pandemia, os prejuízos das empresas públicas de transportes, à boleia da TAP, subiram mais do que os resultados negativos do setor da saúde, diz o CFP. Relatório mostra que 23% do total de empresas públicas estava em falência técnica em 2020.

Covid agravou mais prejuízos dos transportes públicos do que do SNS









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Covid agravou mais prejuízos dos transportes públicos do que do SNS O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar