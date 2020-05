Covid obriga Montepio a rever plano de negócios

O banco liderado por Pedro Leitão admite que a pandemia de covid-19, e o seu impacto no setor financeiro, levará a uma revisão do plano de negócios do Montepio, nomeadamente ao nível da “limpeza” de ativos tóxicos e redução da exposição ao risco imobiliário.