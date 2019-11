CP vai receber 90 milhões em 2020 pelo serviço público

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que em 2020 o Estado vai transferir 90 milhões de euros para a CP cumprir as obrigações que assumiu.

António Costa adiantou que a contratualização assinada é para os próximos 10 anos.





Costa salientou o investimento que o governo está a fazer na ferrovia, no material circulante e nas obrigações de serviço público, mas afirmou que esta "não é a estação final". "Ainda temos muito caminho pela frente", disse, lembrando que a CP tem desafios na próxima década como a necessidade de mais 200 composições.