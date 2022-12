Crédito vai pesar mais no orçamento. Rendas com subida limitada

Após anos em terreno negativo, as taxas Euribor regressaram em 2022 a níveis positivos, com subidas que não deverão parar antes de junho. Quem viva em casa arrendada vai beneficiar de um travão aos aumentos, mas se quiser mudar não terá a vida facilitada, já que se espera que as rendas continuem altas.

