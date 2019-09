EFSF approves €2 billion early loan repayment by Portugal. Press release: https://t.co/ds39zb9zeX pic.twitter.com/L1ObzQBdRg — ESM (@ESM_Press) September 5, 2019

"O pedido de Portugal para um pagamento antecipado do empréstimo confirma que o país tem um forte acesso aos mercados e uma posição de liquidez confortável", afirma Regling no comunicado, referindo que o crescimento económico de Portugal "mantém-se forte apesar da desaceleração da Zona Euro". Em causa está a estabilização do crescimento do PIB português no segundo trimestre ao passo que o PIB da Zona Euro travou."Apoio totalmente o pagamento antecipado do empréstimo na medida em que isso melhora a sustentabilidade da dívida [pública] de Portugal", afirma o presidente do MEE. O Mecanismo revela que o ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou um pedido formal para um pagamento antecipado a 28 de junho, o qual foi agora aceite.Portugal será assim o segundo país da Zona Euro que contraiu empréstimos junto do Mecanismo Europeu de Estabilidade a fazer pagamentos antecipados, ou seja, antes da maturidade. O primeiro país foi Espanha, tendo o Governo espanhol já feito nove pagamentos antecipados aos credores europeus.No final do ano passado, após vários pagamentos antecipados, Portugal concluiu o pagamento total da parte do empréstimo da troika que tinha sido financiado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), cerca de 26 mil milhões de euros. Quando autorizaram Portugal a pagar antecipadamente ao FMI, os credores europeus tinham exigido ao país que iniciasse os pagamentos à Europa entre 2020 e 2023, o que acaba por acontecer já em 2019.No total, os credores europeus emprestaram cerca de 51 mil milhões de euros a Portugal. Com este pagamento antecipado, o Governo português consegue assim substituir dívida com juros mais altos - o custo estimado do empréstimo do MEE é de 2,6% e o do FEEF é de 1,7% - por financiamento nos mercados a juros mais baixos numa altura em que as "yields" associadas às obrigações soberanas da Zona Euro estão em mínimos históricos.Segundo disse Centeno à Lusa no início de agosto, este pagamento "trará poupanças superiores a 100 milhões de euros em juros adicionais para Portugal nos próximos anos".(Notícia atualizada às 11:30)