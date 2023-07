Crescimento da inflação em França abranda para 4,5% em junho

O crescimento da inflação homóloga em França foi de 4,5% em junho, menos seis décimas que no mês maio passado, retornando assim ao nível de março de 2022, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE).Em comunicado, o INSEE explicou que o abrandamento do crescimento da inflação para 4,5% em junho deste ano coloca-a no nível a que estava em março de 2022, quando os primeiros efeitos da invasão russa na Ucrânia se fizeram sentir.O instituto de estatística, que hoje divulgou os dados definitivos de junho, esclareceu ainda que a desaceleração observada na taxa de inflação se deveu à queda nos preços da energia (-3% em doze meses, em comparação com 2% em maio).A queda da inflação também se deveu a um aumento mais lento dos preços dos alimentos, que subiram 13,7% em junho deste ano, na comparação com a subida de 14,3% no mês anterior.Os preços dos serviços, por seu turno, subiram em junho na mesma proporção que em maio (3%), assim como os do tabaco (9,8%), enquanto os dos produtos manufaturados aceleraram ligeiramente (4,2% em vez de 4,1%).A inflação subjacente, que exclui os elementos mais voláteis - energia e alimentos -, registou um aumento de 5,7% em junho deste ano, menos um décimo que no mês de maio.