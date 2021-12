Crescimento da produção da construção mantém-se em 2,1% em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Índice de Produção na Construção aumentou 2,1% em outubro face ao mesmo mês de 2020, variação idêntica à observada no mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).Num comunicado hoje divulgado, o INE adianta que o emprego e as remunerações apresentaram crescimentos de 1,6% e 6,0% em outubro face ao mesmo mês de 2020, abaixo das variações de 2,0% e 6,2% em setembro.Por segmentos, a construção de edifícios aumentou 1,1% em outubro face ao mesmo mês de 2020, contra 0,3% em setembro, e a engenharia civil desacelerou 1,3 pontos percentuais para uma taxa de variação de 3,5%, adianta o INE.O INE refere ainda que face a setembro, o emprego diminuiu 0,4% em outubro, enquanto as remunerações cresceram 1,1%, contra variações nula e de 1,3% em outubro de 2020.