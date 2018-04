Crescimento do PIB de França abranda no arranque do ano

O produto interno bruto (PIB) de França cresceu 0,3% no primeiro trimestre do ano, quando comparado com os últimos três meses de 2017, revelou esta sexta-feira, 27 de Abril, o instituto de estatística de França, o Insee.

Este crescimento compara com os 0,7% registados no último trimestre de 2017 e corresponde, de acordo com o Les Echos, ao ritmo mais moderado desde o Outono de 2016.