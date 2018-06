Crescimento do PIB dos EUA revisto em baixa de 2,2% para 2%

A economia dos Estados Unidos abrandou mais do que era esperado nos primeiros três meses deste ano, penalizada pelo pior desempenho dos gastos dos consumidores em quase cinco anos. No entanto, os últimos meses terão sido de recuperação, sustentada pela melhoria do mercado de trabalho e pela redução dos impostos.

Entre Janeiro e Março, o PIB cresceu 2%, menos do que os 2,2% anteriormente avançados, revelou esta quinta-feira, 28 de Junho, o Departamento do Comércio, na sua terceira leitura do PIB.

Esta revisão em baixa explica-se sobretudo pela evolução menos favorável dos gastos dos consumidores e pela menor acumulação de inventários do que o governo antecipou no mês passado. Nos três meses anteriores – último trimestre de 2017 – o PIB subiu 2,9%.

Segundo os dados do Departamento do Comércio, os gastos dos consumidores aumentaram 0,9%, e não 1%,como inicialmente avançado. Este é o pior ritmo desde o segundo trimestre de 2013, e compara com o crescimento de 4% observado nos últimos três meses do ano passado.

Apesar desta desaceleração no arranque do ano, os cortes de impostos que entraram em vigor em Janeiro deverão ter impulsionado a economia no segundo trimestre, colocando o crescimento do PIB a caminho da meta de 3% da administração Trump. De acordo com a Reuters, há mesmo estimativas que apontam para um crescimento de 5,3% no período entre Abril e Junho.

No entanto, os economistas alertam que as políticas proteccionistas que estão a ser seguidas pela administração Trump, e que têm ameaçado uma verdadeira guerra comercial com os principais parceiros, podem resultar em disrupções nas cadeias de fornecimento e minar o investimento das empresas, penalizando as perspectivas de crescimento da maior economia do mundo.