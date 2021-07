Crescimento do setor dos serviços em Espanha foi o maior em 20 anos. PMI da Zona Euro em máximos de 2006

Purchasing Managers' Index) registou a quarta subida mensal seguida, com uma leitura de 59,5 pontos em junho, face aos 57,1 em maio. Esta é a leitura mais alta desde junho de 2006.



Em contraciclo, o indicador do

O crescimento da atividade no setor dos serviços espanhol cresceu em junho ao maior ritmo registado desde março de 2000, de acordo com a consultora IHS Markit, que mostra que este setor subiu para 62,5 pontos no mês em análise, face aos 59,4 pontos em maio.Semelhante à atividade, o crescimento dos novos pedidos foi o mais forte registado para o estudo desde junho de 2000, embora a origem da procura fosse principalmente a nível nacional, uma vez que as restrições que continuaram a ser aplicadas à circulação no continente continuam a limitar a entrada de turistas.Na Zona Euro, o índice global do PMI (setor dos serviços da China atingiu a taxa de crescimento mais baixa dos últimos 14 meses em junho, devido ao aumento dos casos covid-19, que reduziu a procura por viagens aéreas.

O índice de gestores de compras dos serviços da China foi de 50,3 pontos, face aos 55,1 pontos em maio. Ainda assim, a leitura continuou acima da marca de 50 pontos, que separa a expansão da contração.