Crescimento do volume de negócios dos serviços volta a abrandar

O sector dos serviços registou uma travagem no crescimento do volume de negócios. É o segundo mês consecutivo e regista mesmo o menor crescimento desde Março.

O índice de volume de negócios dos serviços aumentou 5,4% em Setembro comparativamente ao ano anterior, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este aumento é inferior ao de Agosto, tendo o terceiro trimestre fechado com um salto mais curto – 5,8% - do que nos três meses que lhe antecederam, nos quais o crescimento foi de 6,6%.



O crescimento do volume de negócios do sector dos serviço é mesmo o mais pequeno desde Março de 2018, segundo os dados disponíveis no INE.





As actividades administrativas e dos serviços de apoio foram o segmento com o maior abrandamento, crescendo apenas 1%, que compara com os 3,8% de Agosto.





A motivar a subida estiveram as secções de comércio por grosso, de reparação de veículos automóveis e motociclos e a de actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. A primeira avançou 6,6% - acima dos 6,4% de Agosto – e foi a que mais contribuiu para o desempenho do índice.





No que toca ao emprego, este aumentou 1,6% em Setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as remunerações efectivamente pagas subiu 3,5%, mais do que os 3,3% verificados em Agosto. As horas trabalhadas evoluíram em sentido contrário, ao decrescerem 0,3%.