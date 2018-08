Crescimento dos EUA revisto em alta

A economia dos EUA cresceu 4,2% no segundo trimestre do ano, o que representa uma melhoria face à primeira leitura.

O produto interno bruto (PIB) dos EUA cresceu 4,2%, no segundo trimestre do ano, revelou esta quarta-feira, 29 de Agosto, o Departamento do Comércio, citado pela Reuters. Esta é a segunda leitura do PIB. A primeira tinha revelado um crescimento da economia de 4,1%.

A economia americana está assim a passar pelo melhor período em quase quatro anos. O ritmo de crescimento é o maior desde o terceiro trimestre de 2014, adianta a agência de informação americana.



A contribuir para o crescimento do PIB esteve o aumento do investimento das empresas em "software", ao mesmo tempo que as importações caíram.

Do lado oposto estiveram os gastos dos consumidores, que aumentaram menos do que o anteriormente reportado. Os gastos no consumo, que representa mais de dois terços da actividade económica dos EUA, aumentaram 3,8%, quando na primeira leitura do PIB tinha sido revelado um aumento de 4%.





A revisão em alta do PIB surge como uma surpresa, já que os economistas consultados pela Reuters apontavam para uma revisão em baixa para os 4%.