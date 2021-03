Crescimento dos preços em Portugal estabilizou em março

A subida dos preços no consumidor, iniciada no arranque do ano, terá estabilizado em março, segundo a estimativa rápida do INE.



Rob Engelaar/EPA Rita Faria afaria@negocios.pt 09:46







Assine já 1€/1 mês



... A subida dos preços em Portugal terá estabilizado em março, depois da aceleração registada no mês anterior, de acordo com a primeira estimativa revelada esta quarta-feira, 31 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Segundo o INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá crescido 0,5% este mês, face ao mesmo período do ano anterior, a mesma variação homóloga observada em fevereiro.



No que respeita à inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis dos produtos alimentares não processados e da energia, terá desacelerado de 0,7% em fevereiro para 0,2% em março.



Leia Também Preços na Zona Euro com maior aumento em mais de um ano Uma parte significativa do crescimento dos preços este mês estará, assim, relacionada com os produtos energéticos, cujos custos aumentaram 2,3% face a março do ano passado, depois da quebra de 3% observada em fevereiro.



Olhando para a evolução em cadeia – ou seja, face ao mês anterior – os preços no consumidor em Portugal subiram 1,4%, após a descida de 0,5% de fevereiro face ao primeiro mês do ano.



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), usado pelo Eurostat para fazer a comparação entre os países, terá subido 0,1%, abaixo dos 0,3% do mês anterior.



Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março vão ser publicados pelo INE no próximo dia 13 de abril.

Crescimento dos preços em Portugal estabilizou em março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.