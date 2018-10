"A desaceleração foi um pouco mais acentuada do que o esperado, mas basicamente encaixa-se na nossa narrativa para a economia", disse Bill Adams, do grupo PNC Financial Services, num relatório citado pela agência de notícias Associated Press (AP).



Para Adams, o controlo da dívida e as "incertezas comerciais" face às tensões com Washington estão a pesar o "momento económico".

O produto interno bruto (PIB) da China cresceu 6,5% no terceiro trimestre de 2018, o que representa o crescimento mais fraco desde o primeiro trimestre de 2009, anunciou esta sexta-feira o departamento de estatísticas chinês.A segunda maior economia do mundo desacelerou em comparação com os 6,7% registados no segundo trimestre do ano, algo previsto pelos analistas, que ainda assim projectavam uma expansão de 6,6%.Os analistas esperavam que a economia da China desacelerasse face aos esforços para controlar o crescimento da dívida, mas a desaceleração foi mais abrupta do que o esperado.