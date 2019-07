Contudo, os indicadores mensais da economia chinesa dão alguns sinais de que a estabilização está a chegar. Em junho, as vendas do retalho e a produção industrial cresceram acima das estimativas. No entanto, não é claro que este dinamismo seja sustentável para os próximos meses, apontam os economistas da Bloomberg.



O investimento no primeiro semestre também deu sinais de que os estímulos económicos estão a chegar ao terreno. O investimento privado acelerou ao passo que o investimento público desacelerou. Dentro do investimento privado destacou-se o crescimento de 3% no setor industrial e de 4,1% nas infraestruturas.



Perante estes números, a analista Wang Tao, da UBS AG, considera que "estamos a assistir a uma estabilização" da economia. Ainda assim, "o banco central precisa de ser um pouco mais proativo", disse à Bloomberg, na eventualidade de haver tarifas mais elevadas.



O ritmo de crescimento da economia chinesa desacelerou para mínimos de 27 anos no segundo trimestre deste ano. O PIB cresceu 6,2% entre abril e junho, em linha com o esperado mas, ainda assim, o número mais baixo desde que os dados começaram a ser recolhidos em 1992.Esta travagem chega numa altura em que a disputa comercial com os Estados Unidos continua sem resolução à vista praticamente um ano após o arranque do conflito. A economia tinha crescido 6,4% no primeiro trimestre, em termos homólogos, o que já tinha representado um abrandamento.