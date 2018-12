Criança de sete anos ganha tanto como o "chairman" do Goldman Sachs

Ryan ToysReview é o canal do Youtube que gera maiores rendimentos. O canal foi lançado em Março de 2015 e tem como destinatários as crianças, com o protagonista a ser também uma criança.

Ryan, com sete anos, é assim o youtuber mais bem pago do mundo, tendo auferido 22 milhões de dólares no espaço de um ano, de acordo com os dados da Forbes.

Os rendimentos gerados por este youtuber são idênticos aos do "chairman" do Goldman Sachs, que acumulava funções de CEO, salienta o Market Watch que explica, que devido à sua idade, 15% dos rendimentos são colocados numa conta que só poderá ser usada quando Ryan atingir a idade legal para o fazer.

Comparando os rendimentos desta criança de sete anos com outras celebridades, Ryan ganha mais do que actrizes como Julia Roberts (13 milhões) ou Jennifes Aniston (19,5 milhões). Ryan aufere tanto como a modelo mais bem paga do mundo (Kendall Jenner). Se analisarmos o campo do desporto, Ryan ganha quase tanto como o 100.º atleta mais bem pago do mundo (Nicolas Batum – 22,9 milhões), e perto do valor arrecadado por Lionel Messi em patrocínios e publicidade (27 milhões).

Os vídeos que preenchem o canal não são mais do que as brincadeiras de Ryan. O vídeo mais popular conta com 1,6 mil milhões de visualizações, tendo sido publicado há dois anos. O vídeo mais recente tem um dia e já foi visto 1,2 milhões de vezes.

Veja o vídeo mais popular deste canal.



O canal Ryan ToysReview conta com quase 26 mil milhões de visualizações e tem mais de 17 milhões de seguidores.