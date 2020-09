Crises têm impulsionado a importância das mulheres no mercado de trabalho

No gráfico é bastante claro como a convergência das mulheres com os homens acelerou nas três crises económicas deste século. Na primeira, entre 2002 e 2005, nem sequer houve destruição de emprego para as mulheres. Na segunda crise, entre 2008 e 2015, 62% dos empregos destruídos eram de homens. E nesta crise, até agora, o padrão repete-se.

Crises têm impulsionado a importância das mulheres no mercado de trabalho









