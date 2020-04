A antiga líder do CDS abandonou uma reunião da Câmara de Lisboa depois de ter tido conhecimento de que um amigo está infetado com o novo coronavírus.

A antiga líder do CDS e vereadora na Câmara de Lisboa Assunção Cristas abandonou uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa depois de ter tido conhecimento de que um amigo com quem jantou este fim de semana está infetado com o novo coronavírus, avança o jornal Observador Os restantes vereadores e autarcas que estavam na reunião mudaram de sala para continuarem os trabalhos, e a sala onde se estava a realizar aquela reunião vai ser imediatamente desinfetada.