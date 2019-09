Cristas: Artigo de Sócrates sobre Tancos "quer dizer alguma coisa"

As declarações de Santos Silva, César e Sócrates, "todos na defesa do PS" tem um significado, diz a líder do CDS.

O caso Tancos veio para ficar na campanha do CDS e a presidente, Assunção Cristas, registou hoje a entrada do ex-líder do PS José Sócrates nos comentários ao processo, e voltou a exigir explicações a António Costa.