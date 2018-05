Cristiano Ronaldo oferece 14 milhões para resolver problema com fisco espanhol

É o mais recente episódio do Football Leaks envolvendo Cristiano Ronaldo, o jogador português apresentou à Agência Tributária uma proposta para pôr fim à contenda que se arrasta há meses: declara-se culpado e paga 14 milhões de euros. A notícia é hoje avançada pelo jornal El Mundo que escreve que o Fisco espanhol está a avaliar a proposta de Ronaldo.

O fisco espanhol, recorde-se, reclama 14,7 milhões de euros referentes ao período entre 2011 e 2014 e relacionados com os direitos de imagem do jogador. Com esta proposta, Cristiano admite assumir a sua responsabilidade penal e concordar com os critérios do Fisco espanhol para exigir a tributação dos direitos de imagem em Espanha, que tem vindo a contestar em tribunal no último ano.