Custas judiciais não sobem em 2020

Parlamento aprovou uma proposta do PSD para travar o aumento das custas processuais. Agravamento de 5% também foi travado, neste caso contra a vontade do PS.

Os deputados aprovaram esta quarta-feira por unanimidade uma proposta do PSD e do PCP que impede o aumento das custas judiciais este ano.





A proposta do PSD foi aprovada por unanimidade no âmbito das votações na especialidade da lei do Orçamento do Estado para 2020.