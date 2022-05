Custo do trabalho aumenta 1,1% no primeiro trimestre

Leia Também Governo reconhece que meta do acordo de rendimentos pode “derrapar”

O Índice de Custo do Trabalho (ICT) registou um aumento de 1,1% no primeiro trimestre do ano, face a igual período do ano passado. Apesar deste aumento, o ritmo de subida abrandou face ao trimestre anterior, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).No trimestre anterior, o custo do trabalho tinha aumentado 2,6%, segundo adianta ainda o instituto de estatística.Em relação aos custos salariais por hora efetivamente trabalhada aumentaram 0,4% e os outros custos (também por hora efetivamente trabalhada) aumentaram 3,8%, em relação ao mesmo período do ano anterior, refere o INE.Em termos homólogos, o índice registou uma subida de 3,1% no custo médio por trabalhador e um aumento de 2,6% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.De acordo com o INE, "o acréscimo da primeira componente foi transversal a todas as atividades económicas, em que a menor variação foi registada na Administração Pública (1,8%) e as maiores foram observadas na construção (4,7%) e nos serviços (4,4%). As horas efetivamente trabalhadas por trabalhador registaram um aumento em todas as atividades económicas, com exceção da construção, onde diminuiu 1,7%".No trimestre anterior, com exceção dos serviços, os custos salariais tinham registado acréscimos em todas as atividades económicas.