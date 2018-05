Já no que se refere aos preços de manutenção e reparação regular, estes aumentaram 2,3% em comparação homóloga, mais do que no mês anterior.



Os custos com a mão-de-obra no sector também alinham na mesma tendência. Cresceram 2,1% em relação a Março de 2017, ou seja, menos um ponto percentual face a Fevereiro.

Em Março, assistiu-se a um aumento de 1,5% no Índice de Custos de Construção de Habitação Nova, comparando com o mesmo mês do ano anterior, revela o INE no âmbito do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova e o Índice de Preços de Manutenção e Reparação Regular da Habitação, publicados esta terça-feira, 8 de Maio.Na hora de construir, são os apartamentos que mais despesa dão, embora se distingam das moradias em apenas um ponto percentual.Em Março, a variação nos custos foi equivalente à registada no último mês de Fevereiro, no qual esta rubrica também acelerou 1,5% em termos homólogos.