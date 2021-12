Custos horários da mão-de-obra sobem 2,5% na zona euro no 3.º trimestre

Os custos horários da mão-de-obra aumentaram 2,5% na zona euro e 2,9% na União Europeia (UE), no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2020, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.Segundo os dados do serviço de estatísticas da UE, considerando as duas principais componentes dos custos de mão-de-obra - salários e vencimentos e os custos não salariais - na zona euro, os primeiros aumentaram 2,3% e os últimos 3,0% no terceiro trimestre de 2021, face ao período homólogo.Na UE, os salários e vencimentos por hora aumentaram 2,8% e os custos não salariais 3,3% no terceiro trimestre de 2021.O Luxemburgo (15,2%), a Bulgária (13,8%) e a Hungria (10%) foram os países onde o indicador mais subiu, tendo a Grécia (-4,6%) registado o único recuo entre os Estados-membros.Em Portugal, os custos horários da mão-de-obra aumentaram 3,9% entre julho e setembro, face ao mesmo trimestre do ano passado, tendo os custos salariais avançado 3,5% e os não salariais 5,4%.