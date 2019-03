Custos salariais na Zona Euro não aumentavam tanto desde 2012

Os custos salariais pagos pela entidade empregadora englobam o salário base, os prémios, os subsídios, o pagamento por trabalho extraordinário e o pagamento em géneros.Focando apenas nos salários, o aumento na Zona Euro foi de 2% em 2018, ligeiramente abaixo dos 2,1% registados em 2017. Foram os outros custos do trabalho a dar um impulso: cresceram 2,7%, o maior aumento percentual desde 2011 (2,9%).No agregado da Zona Euro, usando o ano de 2012 como a referência do índice (=100), os custos do trabalho cresceram 9,8% nos últimos seis anos.No caso de Portugal, os custos salariais aceleraram em 2018 para o maior aumento em nove anos No quarto trimestre do ano passado, os custos salariais por hora trabalhada aumentaram 2,3% na Zona Euro, travando face à subida de 2,5% no terceiro trimestre. Os custos com salários aumentaram 2,3% ao passo que os outros custos - que têm um peso inferior - subiram 2,4%.Na comparação por Estados-membros, Portugal destaca-se por registar a terceira maior subida (10,3%), apenas superado pela Roménia (13,1%) e pela Letónia (11,8%). Contudo, este aumento é explicado por um efeito temporário na comparação homóloga.Em 2017, metade do subsídio de natal dos funcionários públicos tinha sido pago em duodécimos ao longo do ano. Já em 2018 o pagamento foi feito integralmente no quarto trimestre, dando um impulso à variação nesse período sem que tenha existido, na realidade, um aumento dos custos do trabalho.