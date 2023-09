Custos salariais por hora travaram mais em Portugal

Os custos laborais e salariais por hora em Portugal estão entre os que menos subiram no segundo trimestre do ano. Travagem foi maior do que na Zona Euro e na União Europeia.



As atividades de imobiliário estão entre os setores onde os custos subiram menos na União Europeia. Pedro Catarino Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 20:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Portugal foi o quarto país da Europa onde os custos salariais nominais por hora menos subiram no segundo trimestre, em termos homólogos. O abrandamento foi maior do que na Zona Euro e na União Europeia.



O Eurostat revelou na sexta-feira que em Portugal os custos salariais nominais por hora subiram 3,3% no segundo trimestre deste ano, em termos homólogos, contra 4,6% na Zona Euro.





Custos salariais por hora travaram mais em Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Custos salariais por hora travaram mais em Portugal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar