Daniel Craig recebe 25 milhões de dólares pelo próximo filme da saga James Bond

O actor Daniel Craig (na foto) vai receber cerca de 25 milhões de dólares (20,9 milhões de euros) para interpretar uma vez mais o papel de James Bond no filme "Bond 25", isto depois de ter garantido que não voltaria a dar vida ao agente secreto, segundo adianta a Variety.





Em 2015 o actor expressou o seu descontentamento em relação à saga cinematográfica. Craig afirmou numa entrevista que preferia "cortar os pulsos" a voltar a interpretar o icónico James Bond. Mas em 2017, numa entrevista no programa de televisão "Late Show", de Stephen Colbert, confirmou o regresso à saga.