DCIAP pede levantamento da imunidade a eurodeputado do PSD

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Porto (DCIAP) pediu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado José Manuel Fernandes.

De acordo com o jornal O Minho, o DCIAP quer ouvir o eurodeputado do PSD no âmbito de uma investigação referente a um concurso público de 2008, quando José Manuel Fernandes era presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

Em nota ao jornal, o ex-autarca refere que este pedido foi anunciado no passado dia 31 de janeiro e diz que, se tal fosse "juridicamente possível, teria já prescindido da imunidade parlamentar". José Manuel Fernandes indica ainda "total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes".