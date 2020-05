De Guindos: BCE está "mais determinado que nunca" a apoiar a economia  

Para já, o vice-presidente do BCE diz estar perante uma "nuvem de incerteza" no que toca ao decurso da pandemia.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirma que a instituição está "mais determinada do que nunca" em apoiar a economia do bloco, numa altura em que a pandemia de coronavírus ditou a maior recessão das últimas décadas.





"Continuamos prontos a fazer mais ajustamentos às nossas medidas de política monetária caso vejamos que a escala dos estímulos está a ficar aquém do que é necessário", disse De Guindos numa videoconferência com o Comité de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, esta quinta-feira.