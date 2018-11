De "menino de ouro" do Citi a réu acusado de manipular câmbio

Um ex-operador de câmbio do Citigroup acusado de manipular mercados de câmbio era um "menino de ouro" muito solicitado no banco, graças aos seus conhecimentos e capacidade de comunicação, de acordo com uma ex-colega que testemunhou em defesa de Rohan Ramchandani.

Rohan Ramchandani está a ser julgado por um tribunal federal em Nova Iorque, acusado de conspirar com outros dois outros ex-operadores de câmbio — Richard Usher, do JPMorgan Chase, e Christopher Ashton, do Barclays. Estes terão formado um grupo conhecido como "O Cartel" para coordenar operações e fixar preços. O mercado global de câmbio movimenta 5,1 biliões de dólares por dia.

Carly Hosler, que trabalhou com Ramchandani no Citi, depôs em sua defesa, afirmando que ele era "muito profissional", "muito, muito inteligente", naturalmente hábil com os mercados e capaz de conversar com qualquer pessoa em qualquer instituição.