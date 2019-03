De saída do Parlamento Europeu, Ana Gomes é a deputada mais bem avaliada

A socialista Ana Gomes é a eurodeputada portuguesa mais bem avaliada pelos inquiridos na sondagem da Aximage para o Negócios e o CM. Ao cabo de três mandatos e 15 anos como deputada europeia, a antiga embaixadora sai do Parlamento Europeu com a melhor avaliação de entre todos os 21 eurodeputados portugueses.





Questionados sobre qual o deputado ou deputada que vem à memória quando pensam na qualidade do trabalho desenvolvido junto do Parlamento Europeu, 13,8% escolhem o nome de Ana Gomes.





Com avaliações próximas às de Ana Gomes surgem os cabeças de lista do PSD e do Bloco de Esquerda. Paulo Rangel é escolhido por 10,1% dos inquiridos como o melhor eurodeputado e Marisa Matias recolhe a preferência de 9,3% dos entrevistados.





Com números bem mais modestos aparecem os candidatos principais do CDS, Nuno Melo (2,5%), e da CDU (aliança entre PCP e Verdes), João Ferreira (1,3%).





Os eurodeputados socialistas Francisco Assis e Maria João Rodrigues saem do Parlamento Europeu considerados como os melhores parlamentares europeus por 1,1% e 2,2%, respetivamente. Tanto o crítico da geringonça como a deputada sob acusação de assédio laboral foram preteridos da lista do PS apesar da disponibilidade demonstrada para continuarem como eurodeputados.





Também a merecer algum reconhecimento por parte dos entrevistados pela Aximage aparecem Marinho e Pinto (2,2%) e o socialista Carlos Zorrinho (1%). Os restantes eurodeputados ficam-se por valores residuais.



Cabeças de lista não identificados por mais de metade dos portugueses





A notoriedade dos candidatos principais dos partidos que concorrem ao Parlamento Europeu deixa a desejar, uma vez que 60,9% dos entrevistados pela Aximage não sabe ou não responde quando instado a dizer o nome ou nomes dos cabeças de lista.





Do lado dos inquiridos que souberam responder, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel foi o nome mais vezes identificado (24,7%), seguido de perto pelo agora ex-ministro do Planeamento e Infraestruturas Pedro Marques (23,5%).





Segue-se a bloquista Marisa Matias (13,9%), o centrista Nuno Melo (11,2%) e o comunista João Ferreira (4,5%).



Metade dos portugueses não sabe quando são as europeias





A tradicional elevada taxa de abstenção registada em europeias traduz-se também num acentuado desconhecimento por parte dos portugueses no que à data das eleições diz respeito.





De acordo com a mais recente sondagem da Aximage, 49,6% dos entrevistados não sabem ou não respondem à pergunta "tem presente em que data vão ser as próximas eleições".





Apenas 8,6% respondem com certeza que as europeias serão no próximo dia 26 de maio, 4,3% dizem saber que se realizam "em finais de maio" e 22,5% afirmam somente que são durante o mês de maio. 15% dos inquiridos respondem que as europeias serão noutro mês que não maio.