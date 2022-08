Década de juros baixos pouco mudou investimento

A subida da inflação veio pôr fim às taxas de juro ultrabaixas e, com isso, encerrou-se um ciclo de financiamento barato para robustecer as economias. Mas um estudo da Comissão Europeia mostra que a era dos juros baixos teve um “impacto muito limitado” no reforço do investimento público na União Europeia, especialmente nos países mais endividados, como é o caso de Portugal.





