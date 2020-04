"Cada colaborador foi livre de escolher o regime do seu enquadramento individual, de acordo com a sua disponibilidade de continuar ou não a desempenhar as suas funções", sendo que, garante, "a única imposição para cumprimento da lei foi o gozo do saldo residual das férias de 2019".



A Decathlon afiança que "tudo tem feito, e continuará a fazer, para assegurar a manutenção dos contratos de trabalho dos seus colaboradores", pelo que, "nesse sentido", com o fecho das lojas "e face à quebra abrupta e acentuada da atividade comercial", decidiu recorrer ao lay-off simplificado com efeitos a partir desta quinta-feira, 2 de abril.



Segundo a empresa, estão neste regime de lay-off "cerca de 80%" dos seus 1.800 trabalhadores.



Apesar disto, a Decathlon Portugal adianta que "faz intenções de, finda toda esta situação de crise atípica que o país tem vindo a enfrentar, e logo que tenha reunidas as condições de tesouraria que o permitam, compensar os seus colaboradores, designadamente com um prémio correspondente à perda de salário durante este período". Uma "vontade" que diz ter já comunicado aos seus colaboradores.



De resto, assegurou que, "desde o primeiro momento que a Decathlon Portugal acompanha a situação relativa à pandemia covid-19, implementando "todas as medidas de precaução e prevenção" previstas pelas autoridades competentes.



"E, sempre que possível, fomos mais longe, em prol da saúde e segurança das pessoas", como, por exemplo, a implementação de um "rácio de lotação máxima de pessoas em loja com o dobro da exigência prevista na lei".

Considerando "falsas e difamatórias" as acusações que constam de emails anónimos enviados ao Negócios, sobre alegadas más práticas laborais em plena pandemia de covid-19, a cadeia francesa de artigos de desporto contrapõe: "No inquérito anual, realizado recentemente a todos os colaboradores, que é totalmente anónimo e validado por uma entidade externa isenta, 97% dos nossos colaboradores respondem que são felizes a trabalhar na Decathlon Portugal."Fechadas ao púbico as 35 lojas lojas em Portugal desde 19 de março, seguindo as indicações relativas à declaração do estado de emergência, "no período de 20 de março a 1 de abril, além da continuidade das medidas preventivas já implementadas, só prestaram trabalho os colaboradores que o pretenderam fazer de livre vontade", garante a Decathlon, em resposta enviada por escrito ao Negócios.