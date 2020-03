Defesa de Granadeiro garante que OPA sobre PT falhou por causa do preço

O advogado do ex-presidente da Portugal Telecom alega que não foi pelos interesses do BES que a OPA da Sonae falhou e garante que Granadeiro não teve qualquer papel na angariação de acionistas. "Alguém acredita que o homem mais rico do mundo entraria numa empresa para favorecer o interesse de um grupo português?", questionou Nuno Líbano Monteiro referindo-se a Carlos Slim.

O advogado de defesa de Henrique Granadeiro na Operação Marquês salientou esta sexta-feira, no segundo dia do debate instrutório, que a oferta pública de aquisição lancada em 2006 pela Sonae sobre a PT apenas falhou porque o preço era insuficiente, considerando que essa era a perspectiva do mercado.